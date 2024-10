“La giunta regionale di Pigliaru stanzia ben 11 milioni di euro per le politiche a favore degli stranieri che agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale”. E’ quanto denuncia il consigliere regionale Psd'az Marcello Orrù.

“Però – continua - non ci sono soldi per ammortizzatori sociali, scuole, agricoltura, imprese e sanità. E' una vergogna ed è uno schiaffo in faccia a tutti i nostri corregionali che con dignità cercano di portare ogni giorno il pane a casa. Vergogna!”