Scintille sui social fra le due Giorgia più famose d'Italia, la cantante Giorgia Trodani e la leader di Fdi Giorgia Meloni. A innescare il battibecco è stata l'artista, che ha pubblicato una storia Instagram con scritto: "Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno". Un contenuto che fa il verso al celebre slogan dell'omonima politica "Io sono Giorgia, sono una madre, sono italiana...".

La risposta della deputata romana che sogna la presidenza del Consiglio non si è fatta attendere. "Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria - esordisce la Meloni -. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio".

"È la democrazia - prosegue la presidente di Fratelli d'Italia -, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l'artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla".