La Camera ha approva il decreto Covid con 241 sì, 166 no e 5 gli astenuti. Il provvedimento definisce con legge la durata dell'emergenza coronavirus al 31 luglio e conferma la possibilità del Governo di ricorrere a Dpcm per imporre limitazioni ai cittadini definendole però in modo stringente. Il testo passa ora al Senato.

Bagarre in Aula durante l'esame del testo perché i deputati della Lega e di FdI si sono tolti le mascherine per inveire contro il pentastellato Currò che stava criticando le regioni del centrodestra in merito alla gestione della pandemia. I deputati del centrodestra sono stati subito richiamati dal vicepresidente Fabio Rampelli, che li ha ripetuti invitati a avere "un comportamento che sia consono all'istituzione parlamentare e sia di esempio ai concittadini".

Nicola Fratoianni ha ricordato che la pandemia "non è uno scherzo"; "è una vergogna che deputati della destra - ha aggiunto - si tolgano la mascherina per urlare, insultare e sputacchiare". Francesco Lollobrigida (Fdi) ha ricordato che il suo gruppo aveva sollecitato a febbraio l'uso della mascherina in Parlamento, all'epoca contrastato dalla maggioranza.