Matteo Renzi inizia la conferenza stampa tanto attesa nel pomeriggio con la notizia delle dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto.

"Ci vuole grande coraggio e libertà interiore per dimettersi. È molto più difficile lasciare un posto, una poltrona, che non aggrapparsi a uno status quo", ha detto il leader di Italia Viva.

"La crisi politica è aperta non da Italia Viva, ma è aperta da mesi. Noi abbiamo chiesto di risolvere i problemi. Senza continui rinvii o comunicati sui social".

"Non siamo come gli altri - ha sottolineato Renzi - che fingono che vada tutto bene per essere aggrappati a una poltrona. Siamo pronti a dare una mano, non stiamo facendo nulla di irresponsabile. La crisi politica si affronta nelle sedi istituzionali, non su Facebook".