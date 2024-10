"Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha illustrato questa mattina alla Commissione parlamentare sull'insularità il suo Disegno di Legge che punta alla riduzione dei divari per le isole minori come La Maddalena e Sant'Antioco". Così ieri il coordinatore regionale della Lega Sardegna, Michele Pais.

"Il Governo sta predisponendo una legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri - fa sapere Pais -. Lo schema indicherà misure di crescita in considerazione del loro valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle culture che vi sono conservate".

"La proposta di Calderoli prevede che nel fondo per l'insularità confluiscano le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea. La Lega chiede l'istituzione di un Ministero per le isole, come organo di vertice che coordini le iniziative politiche e amministrative riferite alle isole, per dare piena attuazione al principio di insularità, che deve necessariamente tradursi in azioni e risorse concrete, immediatamente avvertibili dai sardi", conclude.