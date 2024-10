“Nuoro è l’unico capoluogo di provincia di Italia dove esiste una via dedicata al Maresciallo Tito, noi crediamo che ciò sia indecoroso e offensivo per le migliaia di italiane ed italiani che tra il 1943 e il 1947 furono trucidati e uccisi nelle foibe del Carso per volontà del dittatore jugoslavo e proponiamo al sindaco Andrea Soddu e all’intero Consiglio Comunale di valutare, coinvolgendo naturalmente nella scelta i nuoresi residenti nella via, di cancellare il nome di questo personaggio dalla toponomastica di Nuoro”. Sono queste le parole pronunciate dai dirigenti di Fratelli d’Italia Daniele Maoddi e Katiuscia Musu che hanno lanciato un appello al Sindaco di Nuoro, Andrea Soddu

Lo spunto è arrivato dalle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarell, “Che – dichiarano Maoddi e Musu – quella delle foibe fu una pagina tragica della nostra storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata e terribili le sofferenze che gli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono costretti a subire sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi".

“Ecco – concludono i due esponenti di Fdi – Fratelli d’Italia auspica che oggi, dopo che la tragedia delle foibe non è più nel dimenticatoio ma è ricordata solennemente da tutte le istituzioni, l’amministrazione di Nuoro voglia intitolare la via oggi dedicata al principale protagonista di tale tragedia a Norma Cossetto, la studentessa universitaria istriana che nel 1943 venne torturata, violentata e gettata in una foiba. Sarebbe un gesto di grande sensibilità politica e sarebbe un segnale di attenzione nei confronti di quanto auspicato dal Presidente Mattarella e del suo invito a non essere indifferenti, disinteressati e noncuranti”.