Alla prima uscita da candidato governatore per le elezioni regionali del 25 febbraio Paolo Truzzu ha parlato ai microfoni di Sardegna Live, delineando il piano per la campagna che nelle prossime settimane vedrà il primo cittadino cagliaritano protagonista. Il sindaco ha parlato questa mattina davanti a sostenitori e alleati, a Quartu Sant'Elena, in occasione della convention "C'è del buono in questo mondo", organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale.

Il messaggio di Truzzu alla popolazione isolana è chiaro: "Noi vogliamo portare al governo della Regione i sardi, sono loro le persone più importanti. Sarà una campagna elettorale in cui andremo soprattutto ad ascoltare le esigenze dei territori - spiega a Sardegna Live -. Abbiamo le idee abbastanza chiare, ma la politica è ascolto degli altri e far sentire tutti importanti".

Il candidato governatore sottolinea l'importanza del suo impegno politico: "La vita è emozione. Per me la politica rappresenta una parte importante della mia vita, mi ha reso una persona migliore. E' l'impegno civile e civico più importante che esista. La politica è servizio, mettersi a disposizione degli altri; quindi questo inevitabilmente è emozione. Le ho vissute oggi e le vivremo durante tutta la campagna elettorale", afferma.

Sui dissidi interni al centrodestra Truzzu preferisce alleggerire il clima, parlando così degli alleati di Lega e Psd'Az: "Sono convinto che siano parte fondamentale dell'alleanza di centrodestra e che non ci sia motivo perché non facciano questo percorso insieme a noi. Li aspettiamo, li aspettiamo nel più breve tempo possibile - precisa -, per rispetto di tutti: nostro, loro e dei cittadini", conclude.