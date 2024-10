“Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata” è quanto si legge in un’ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione, Christian Solinas.

“Tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, – si legge – devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme”.

Le altre due ordinanze firmate ieri dal Governatore riguardano la proroga sino al 13 aprile delle misure restrittive sino al 13 aprile.