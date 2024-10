"Ci prepariamo ad affrontare il secondo giro di boa parlamentare, forti dei risultati fin qui ottenuti afferma Michele Cossa del Comitato per l'insularità e del sostegno ormai conclamato non solo dei deputati e dei senatori sardi, ma del Parlamento intero". Lo afferma Michele Cossa, vice presidente del Consiglio regionale ed esponente del Comitato per l'insularità.

Prosegue infatti a ritmo spedito l'iter parlamentare per il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione, il cui disegno di legge inizierà l'esame martedì 12 aprile nella prima Commissione "Affari Costituzionali" del Senato. "Abbiamo davanti un percorso ancora da completare, che sperò contiamo di terminare entro luglio", aggiunge Cossa.

Per il testo sono necessari quattro passaggi, due in ciascuna Camera, poiché si tratta di un ddl che modifica la Carta costituzionale. "La proposta di legge di iniziativa popolare, partita dal basso e sostenuta da tutta la società civile, corre in Parlamento - spiega Cossa - con l'obiettivo di riportare equilibrio e giustizia nella nostra Costituzione. Siamo pronti, ora più che mai, a portare avanti con decisione e fermezza la battaglia della Sardegna e dei sardi".

Già lo scorso 30 marzo l'Aula della Camera aveva dato il via libera alla modifica all'articolo 119 della Costituzione concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, approvata in prima deliberazione dal Senato.