Si è insediata oggi a Villa Devoto, la Conferenza Regione - Enti Locali. Tra i partecipanti anche una delegazione di Anci Sardegna che, ha sottolineato il Presidente Emiliano Deiana “Ha espresso apprezzamento sulle parole del Presidente (Solinas Nda) e ha assicurato collaborazione e sostegno, come già avvenne durante la cosiddetta “Vertenza Entrate” del 2006 con la Giunta Soru, dei comuni sardi rispetto a una rivendicazione che non può che essere unitaria e non può fermarsi al tema degli accantonamenti”.

La delegazione ha anche consegnato al Governatore Solinas un documento con le priorità dei Comuni decise nel corso di un’assemblea ad Arborea e ribadite nell’ultimo Precongresso di Cagliari

Una seduta nel corso della quale è stata trovata l’intesa su alcuni provvedimenti, primo fra tutti lo stanziamento di 5 milioni di euro a favore della Città Metropolitana e delle Province sarde per salvaguardare gli equilibri di bilancio

Data, invece, un’intesa condizionata sulla ripartizione dei fondi alle Unioni dei Comuni e alle Comunità Montane, “Vista la ristrettezza dei tempi sulla impegnabilità delle risorse", queste le parole di Deiana.

Nello specifico si tratta del finanziamento delle Unioni dei Comuni di nuova costituzione, l’accettazione per il 2020 di criteri nuovi e inattaccabili seguendo il dettato della legge regionale 2/2016: indice di disagio territoriale, numero e “pesatura” di servizi e funzioni, numero di abitanti, estensione territoriale e numero di comuni che costituiscono l’aggregazione.

Altra intesa, sempre condizionata, riguarda alcune revisioni normative necessarie per armonizzare Reis e Reddito di Cittadinanza sulle linee guida del Reis. “Abbiamo posto – ha rimarcato il numero uno di Anci Sardegna – la condizione invalicabile che i fondi, per accelerare la spesa, devono essere dati ai comuni che in autonomia decidono se utilizzarli in forma singola, associata o attraverso il Plus”.

Inoltre erogati 20 milioni di euro per il ristoro dei fondi sull’accise dell’energia elettrica alle Province. “A breve la Conferenza esiterà anche quelli relativi ai comuni con un piccolo “tesoretto” di fine anno”, ha concluso Deiana.