"Bon treball a tots". Termina con questo augurio all’Assemblea, il discorso del presidente del consiglio regionale Michele Pais, in occasione del suo insediamento.

Un augurio in algherese rivolto anche ai suoi colleghi del Consiglio comunale di Alghero, presenti oggi in aula.

Nei giorni scorsi, infatti, il presidente Pais aveva invitato il sindaco Mario Bruno e l’intero Consiglio comunale di Alghero al suo insediamento “non come atto di cortesia, che va oltre la forma, - aveva spiegato-, ma come atto di amore e di orgoglio nei confronti della mia Città e di una Istituzione nella quale ho iniziato quel percorso che mi ha portato a Presiedere il Parlamento dei Sardi”.

"È la prima volta - ha detto questa mattina il neo presidente nel corso del suo discorso - che un rappresentante di Alghero ricopre un ruolo istituzionale così importante in seno al Consiglio regionale e ve ne sono grato: la mia città merita l’affetto che riscuote in chiunque abbia modo di visitarla e scoprirla, lo merita la sua gente".

Il sindaco Bruno. "Oggi sono stato a Cagliari soprattutto per l’insediamento di Michele Pais a Presidente del Consiglio Regionale. Sono stato prima ricevuto da Michele insieme al Segretario Generale del Consiglio (e al consigliere Emiliano Piras) nelle stanze della Presidenza che ben conosco, poi accompagnato in tribuna, accanto a due ex sottosegretari di Stato, Giorgio Carta e Carmelo Porcu. L’intervento del Presidente Pais? Cornice istituzionale, piu dichiarazioni programmatiche consone all’esecutivo (coprendo un vistoso vuoto nella giunta regionale) che all’organo legislativo, di indirizzo e di controllo. Ma oggi ero a Cagliari per festeggiare il primo algherese presidente dell’assemblea sarda e per augurargli buon lavoro. Nessuna critica. Solo congratulazioni. Di cuore."