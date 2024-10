E' stato eletto alla Camera, nel collegio uninominale di Agrigento, il candidato della coalizione di centrodestra Calogero Pisano. Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Pisano era finito al centro di una bufera a pochi giorni dal voto per avere pubblicato in passato alcuni post sui social nei quali appoggiava gli ideali di Adolf Hitler.

L'esponente FdI era stato sospeso "con effetto immediato" da tutti gli incarichi, prima di dimettersi dal partito dopo avere chiesto scusa. Successivamente aveva chiesto scusa sui social, definendo i post "indegni" e aggiungendo di "non voler trascinare Fratelli d'Italia in situazioni imbarazzanti".

"Non è gradito. Per ora non è un nostro deputato. Né può iscriversi al gruppo di Fdi alla Camera", ha tuttavia chiarito Giampiero Cannella, commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia.