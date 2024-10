Lo scorso mese di maggio il Capo Gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Manuel Alivesi aveva presentato una mozione per impegnare il sindaco, la Giunta, l'Assessore Comunale della Pubblica istruzione e tutto il Consiglio Comunale “ad individuare iniziative per celebrare il 90° anniversario dall'assegnazione del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice nuorese Grazia Deledda e ad attivare le azioni che consentano di inserire nell’ordinamento degli studi di ogni scuola di ordine e grado del Comune di Sassari, la figura e la straordinaria opera della letterata sarda”.

Interpellanza che, come spiega lo stesso consigliere, ha ricevuto “un incredibile voto contrario espresso dalla maggioranza del Consiglio comunale di Sassari”.

“La mozione è stata discussa nell’ultimo Consiglio tenutosi martedì scorso, 10 ottobre, e riguardava duqnue la proposta di commemorare adeguatamente Grazia Deledda, cosi come avvenuto in molti altri Comuni della Sardegna, alla Camera dei Deputati e in Consiglio Regionale, dove al proposta ha beneficiato del voto favorevole unanime. Ma nel Comune di Sassari non è stato, purtroppo, così”.

“Dopo l’esposizione della mozione è infatti intervenuto solamente il primo cittadino, Nicola Sanna, esprimendosi tra l’altro favorevolmente sul contenuto della mozione. Successivamente, il voto, il cui esito ha dato più di una sorpresa, infatti l’intera maggioranza, compatta, esprime il voto contrario, unitamente al primo cittadino, che dopo essersi espresso favorevolmente, vota poi contro. Insomma, mentre l’intera Sardegna si esprime compatta a favore della adeguata commemorazione della letterata Sarda Grazia Deledda, Sassari dice NO. Un altro primato nazionale della amministrazione democratica sassarese”.

Forza Italia però non ci sta e il consigliere Alivesi annuncia un appello rivolto a tutti i direttori didattici affinché almeno in tutte le scuole di Sassari “possa aver luogo una adeguata commemorazione di Grazia Deledda rivolta a tutti i giovani studenti della città”.