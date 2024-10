Alle 16:30 l'arrivo di Giorgia Meloni al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'incarico di formare il nuovo esecutivo.

Dopo oltre un'ora di colloquio, il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti parla ai giornalisti e ai telespettatori: "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato l'incarico e ha presentato l'elenco dei ministri". 

Pochi minuti dopo la nuova premier incaricata presenta la squadra di Governo. 

Ministri senza portafoglio: Luca Ciriani (Rapporti col parlamento), Gilberto Pichetto Frattin (Pubblica Amministrazione), Roberto Calderoli (Affari regionali e autonomie), Sebastiano Musumeci (Politiche del mare e del Sud), Raffaele Fitto (Affari Europei, Politiche di coesione e Politiche per il Pnrrr), Andrea Abodi (Sport e giovani), Eugenia Maria Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità), Alessandra Locatelli (Disabilità), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme istituzionali).

Ministri con portaofglio: Antonio Tajani (Esteri e cooperazione internazionale, verrà proposto anche come vice presidente del Consiglio), Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia), Guido Crosetto (Difesa), Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Sviluppo economico, che prenderà il nome di Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Francesco Lollobrigida (Politiche agricole alimentari e forestali, che prenderà il nome di Ministero per l'Agricoltura e la Sovranità alimentare), Paolo Zangrillo (Transizione ecologica, che prenderà il nome di Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), Matteo Salvini (Infrastrutture e mobilita sostenibile, verrà proposta per lui come per Tajani la carica di vicepresidente del Consiglio), Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche sociali), Giuseppe Valditara (Istruzione, che prenderà il nome di Ministero dell'Istruzione e del Merito), Anna Maria Bernini (Università e ricerca), Gennaro Sangiuliano (Cultura), Orazio Schillaci (Salute), Daniela Santanché (Turismo).

Domani, 22 ottobre, alle ore 10, il giuramento del nuovo Esecutivo.