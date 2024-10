7 milioni e 710 mila euro la cifra stanziata dalla Regione per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di crisi delle province di Sassari, Nuoro e Ogliastra.

“Vogliamo favorire – ha dichiarato il Governatore Christian Solinas – i nuovi processi di sviluppo del territorio e il conseguente potenziamento dell’occupazione attraverso un approccio integrato che prevede la realizzazione di una pluralità di interventi capaci di contrastare gli effetti prodotti dalla crisi. Il nostro obiettivo è quello di agire sui fattori di svantaggio strutturale e sugli elementi che condizionano il rafforzamento e lo sviluppo di specifiche filiere produttive”.

Le somme saranno destinate alle amministrazioni comunali, alle associazioni di Comuni, alle Unioni di Comuni e ai Consorzi Industriali Provinciali.

“Stiamo lavorando – ha aggiunto l’Assessora regionale all’Industria Anita Pili – per assicurare una prospettiva di crescita all’interno di quei territori strutturalmente svantaggiati o al centro di criticità che limitano la competitività degli insediamenti produttivi e delle aziende. Abbiamo approvato delle linee di indirizzo che premiano gli interventi nelle zone che hanno subìto spopolamento negli ultimi cinque anni. È importante dare un segnale alle comunità, garantendo servizi e condizioni di vantaggio per poter esercitare in quelle aree di crisi attività imprenditoriali”.

Saranno ammesse le manutenzioni straordinarie e la messa in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture già esistenti, il completamento di opere pubbliche già realizzate, la bonifica e il recupero di insediamenti produttivi abbandonati o dismessi e la realizzazione (ex novo) di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale o sovracomunale.