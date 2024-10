"Giuseppe Conte è indagato. Questo significa che è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Lo è per la legge, lo è per noi che non siamo sciacalli come i grillini. Chi ha costruito una carriera sul giustizialismo dovrebbe stamani chiedere scusa a chi è stato insultato, diffamato, deriso. Il cittadino Conte è innocente come tutti i cittadini indagati e non condannati. I mostri sono coloro che hanno gettato fango per anni sulla vita delle persone e delle famiglie #TempoGalantuomo". Così Matteo Renzi su Fb dopo la chiusura dell'inchiesta per epidemia colposa con 19 indagati tra cui l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'ex assessore della sanità lombardo Giulio Gallera.