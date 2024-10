Il Consiglio regionale esprime solidarietà ai sindaci e alle popolazioni dei territori interessati dagli incendi. Il Presidente del Consiglio Michele Pais ringrazia tutti coloro impegnati nella lotta al fuoco: “Gli incendi di ieri, proseguiti nella notte e tuttora in corso, stanno continuando a devastare vaste aree della nostra Sardegna e solo grazie alla preparazione, al coraggio e alla abnegazione degli uomini e delle donne della generosa macchina antincendio della Regione si sono evitati danni che potevano essere anche più gravi nell'Oristanese e in particolare nei comuni di Santu Lussurgiu , Flussio, Scano di Montiferro , Cuglieri e in altri centri del Montiferru dove si lotta ancora col fuoco e la situazione risulta particolarmete grave”.

“Le condizioni meteo da bollino rosso rendono ancora più difficili le operazioni di contenimento del fuoco che sono ancora in corso. Ringrazio ancora una volta il Presidente Christian Solinas e l’Assessore all’Ambiente Gianni Lampis che stanno monitorando e coordinando tutti coloro che, senza sosta, e con assoluto spirito di sacrificio sono impegnati per salvare dalle fiamme il territorio e per mettere in sicurezza la popolazione. Alle donne e agli uomini impegnati nella lotta al fuoco va la mia più sentita gratitudine” conclude Pais.