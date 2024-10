“Per l'ennesima volta le fiamme che avvolgono la Sardegna stanno minando concretamente la ripresa economica di una Regione già tristemente messa in ginocchio da protratto lockdown e limitazioni varie. Ingenti danni ai centri abitati, ai centri turistici che hanno evacuato gli ospiti, all'allevamento e all'agricoltura”. Così la capogruppo dei Riformatori Sardi in Consiglio regionale, Sara Canu.

“A marzo 2021 – prosegue la Canu – abbiamo sollevato il problema con un'interrogazione a cui non è stata data risposta, poi discussa in Consiglio al primo question time del 22 giugno in cui abbiamo proposto all'assessore ambiente e difesa di chiedere il potenziamento della flotta aerea nazionale (Canadair) e il loro dislocamento per coprire la Sardegna da nord a sud ed ottimizzare i tempi d'intervento così da circoscrivere i focolai e velocizzare lo spegnimento degli incendi. Esprimiamo vicinanza e solidarietà alle comunità che sono state vittime di questi atti vandalici. Rimane il rammarico che la richiesta sia stata ritenuta irrilevante” conclude la Canu.