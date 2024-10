Scadono i termini per modificare il testo della leggina approvata dal Consiglio regionale a maggio che fissava la data delle amministrative in una finestra tra il 24 ottobre e il 29 novembre. In Sardegna non ci sarà l'election day. Il 20 settembre si voterà solo per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per assegnare il collegio del nord dell'Isola per il Senato rimasto vacante dopo la morte della senatrice Vittoria Bogo Deledda.

Le elezioni per il rinnovo di 160 Consigli comunali, previste per questa primavera, slittano invece al prossimo autunno, con tutta probabilità a ottobre.

Le opposizioni di centrosinistra avevano chiesto, anche con una proposta di legge e una campagna social, di "risparmiare" i 9 milioni che si spenderebbero senza l'accorpamento. Ma il tempo è scaduto.