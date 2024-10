“Abbiamo posto rimedio a una grave “svista” della precedente Giunta che colpevolmente, malgrado i roboanti annunci preelettorali, non aveva assicurato la copertura finanziaria per garantire agli studenti sardi gli sconti sui costi dei trasporti pubblici”.

Queste le parole pronunciate dall’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, dopo il via libera della Giunta regionale al disegno di legge che, con un finanziamento straordinario di 3 milioni e 500mila euro, ha incrementato lo stanziamento destinato a garantire gli sconti.

“È singolare – ha aggiunto Todde – che a tentare di addossare a me e al presidente della Regione, Christian Solinas, responsabilità che mai abbiamo avuto, siano stati esponenti di quello stesso centrosinistra che governava con il vecchio esecutivo. Con un finanziamento corposo la Giunta regionale oggi ha messo le cose a posto, scongiurando così quella che per i nostri giovani e per le loro famiglie sarebbe stata una vera e propria beffa”.