Il ministro Matteo Salvini ha annunciato, in una nota, lo stanziamento di fondi a sostegno delle Forze dell'Ordine in arrivo dal Mit per la Sardegna. In particolare, il dicastero ha ufficializzato lo stanziamento di 300mila euro, per il 2024, per lavori di ristrutturazione per le caserme di Alghero e Laconi.

"Vogliamo confermare il nostro massimo sostegno, con scelte concrete, per donne e uomini in divisa che rischiano la vita per difendere il nostro Paese", spiegano il ministro Salvini e il coordinatore della Lega Sardegna Michele Pais.