Ancora sbarchi nelle coste sarde. Altri 30 arrivi di immigrati provenienti dall’Algeria.

Il capogruppo Fratelli d’Italia, in commissione Difesa, Salvatore Deidda, ha commentato: «Questo conferma il fallimento dei proclami del Governo che aveva garantito che gli arrivi sarebbero cessati».

Deidda ha affermato: «Presenterò, con l'aiuto di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, una interpellanza urgente per avere finalmente una risposta in Aula e mettere al centro del dibattito questo problema che sembra non riguardare il governo ma viene trattato come un fatto locale».

L’esponente di fratelli d’Italia ha ricordato l’ultimo fatto di cronaca, avvenuto a Cagliari: «Giusto l'altro giorno un algerino è stato arrestato a Cagliari per aver rapinato un commerciante ma perché era a piede libero e ancora in Italia se è entrato clandestinamente e non è di certo richiedente asilo?».