"Abbiamo portato il discorso antifascista sin dentro il Parlamento Europeo più a destra della storia". Così sui social Ilaria Salis, europarlamentare di Avs. "La sera, in città, si è svolta la presentazione del fumetto di Zerocalcare 'Questa notte non sarà breve', il cui ricavato serve al sostenere la cassa di solidarietà antifascista. È stato doloroso ed emozionante ascoltare i genitori e i nonni di Maja T., vergognosamente estradata dalla Germania e ora detenuta in Ungheria in condizioni indegne. Maja deve essere subito riportata a casa", aggiunge Salis.

"Abbiamo ascoltato gli avvocati di Gino, ora detenuto a Parigi, e auspichiamo che la Francia risponda negativamente alla richiesta di estradizione rifiutandosi di collaborare con il regime autoritario di Orban in cerca di vendetta", ha aggiunto l'europarlamentare.

"Tutti - conclude - hanno evidenziato l’urgenza di un nuovo antifascismo all’altezza della sfida che il presente ci impone. Una sfida sociale e politica. Una sfida europea, internazionalista. Una sfida che dobbiamo avere l’ambizione, l’intelligenza e la determinazione di vincere. Che la solidarietà sia la stella polare a guidare il nostro cammino".