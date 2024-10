La Lega dilaga in Sardegna vincendo in quattro collegi elettorali su cinque. Area metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna, Oristanese e Sassarese sorridono a Matteo Salvini. Solo nel Nuorese si impone il M5s seguito dal Pd, il Carroccio è in terza posizione. Forza Italia è il quarto partito in tutti i collegi, FdI quinto.

Ecco i dati registrati nelle 1.840 sezioni isolane relativamente ai tre partiti più votati.

AREA METROPOLITANA CAGLIARI

Lega 25,65%

Pd 25,37%

M5s 24,27%

SUD SARDEGNA

Lega 27,71%

M5s 26,56%

Pd 22,50%

ORISTANO

Lega 30,41%

M5s 25,22%

Pd 20,86%

NUORO

M5s 27,78%

Pd 27%

Lega 26,47%

SASSARI

Lega 28,85%

M5s 25,77%

Pd 24,46%