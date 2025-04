Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato oggi a Roma per l'annunciata visita in Italia e in Vaticano, insieme alla moglie Usha e i tre figli.

Prima tappa a Palazzo Chigi, per il bilaterale con Giorgia Meloni, poi pranzo di lavoro a cui si aggiungono Antonio Tajani e Matteo Salvini.

“Sono onorata di accogliere a Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance che non vedo da un sacco di tempo...”, ha detto, con una punta di umorismo, la premier all'inizio dell'incontro con il vicepresidente statunitense a Palazzo Chigi.

“Ieri alla Casa Bianca abbiamo avuto un fantastico incontro”, ha detto ancora Meloni che poi ha aggiunto: “Io credo che l'Italia possa essere un partner estremamente importante nell'Europa e nel Mediterraneo. C'è un rapporto privilegiato' degli Usa con noi. Questa sua presenza oggi qui è un'altra grande occasione per rafforzare la nostra cooperazione bilaterale”.

“Grazie, è un piacere rivederla, apprezzo l'amicizia dei nostri due Paesi e il presidente manda i migliori auguri a lei e agli italiani. Mentre giravo con la mia famiglia per Roma ho visto che è stata costruita da persone che amano gli esseri umani e Dio. Credo che ne trarremo inspirazione, sono grato a lei, ai romani e agli italiani”, queste invece le parole del vicepresidente Usa JD Vance incontrando a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni.