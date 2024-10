Resta alto il consenso degli italiani per il governo Conte - a quota 57% - nonostante le difficoltà legate alla ripartenza. Che non sembrano incidere nemmeno sul gradimento verso il presidente del Consiglio, che resta stabile al 61%, in testa a tutti gli altri leader e di gran lunga.

A fotografare la situazione è il 'cruscotto settimanale' realizzato da Ipsos.

Abissale la forbice tra Conte e gli altri esponenti politici. Dietro il presidente del Consiglio figurano Giorgia Meloni - al secondo posto con 36 punti e un trend positivo a + 3 -, Roberto Speranza in terza posizione (con trend stabile) e Matteo Salvini al 33% (+2). A 28 punti, ma in calo di 3 rispetto alla settimana scorsa, c'è il ministro dem Dario Franceschini, seguito a 27 punti da Luigi Di Maio (trend stabile). Sul fronte partiti, la Lega resta sempre in testa (24,3%) e guadagna anche un +0,8 rispetto alla scorsa settimana. Seguono Pd al 20,8% (-0,5%) e M5S al 17,7% (+0,6%), quindi Fdi con il 16,7% (-0,8%), FI al 7,1% (+0,1%) e Italia Viva, che chiude al 2,7% con trend positivo pari a +0,4%.