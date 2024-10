Questa mattina il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha incontrato il contrammiraglio Enrico Pacioni.

Dopo due anni di permanenza nel capoluogo al vertice del Comando di Maricagliari, il Comando di supporto logistico e di presidio della Marina Militare, il contrammiraglio è destinato ad un nuovo incarico alla Nato.

Il primo cittadino lo ha voluto ringraziare per l'attività di comando svolta in questo periodo e formulato i migliori auguri per il prestigioso incarico.