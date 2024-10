Intorno alle 9:30 di oggi Mario Bruno ha ritirato le dimissioni dalla carica di sindaco, proprio nell’ultimo giorno a disposizione.

Ieri pomeriggio il Partito democratico ha confermato, in un’apposita conferenza stampa, il suo appoggio esterno al primo cittadino. “Il Pd non intende occupare posti di governo, non intende assegnare ad alcun tesserato del partito responsabilità di governo alcuna, ma ci mettiamo la responsabilità collettiva sulle cose – ha precisato il segretario cittadino Mario Salis -. Vogliamo vedere risultati certi, lavoriamo per la nostra città, perché altrimenti se noi intraprendessimo oggi un percorso di discussione su poltrone e quant’altro saremo totalmente fuori strada”.

I Dem non entreranno formalmente in maggioranza, dunque, anche se a domanda secca le parole del segretario provinciale Cordedda fanno riflettere:

“Se ci saranno delle condivisioni, se i progetti che anche il Pd metterà sul campo insieme a tutta la maggioranza e verranno condivisi da tutti quanti io non penso ci possano essere difficoltà in futuro perché il Pd possa entrare in maggioranza”.

Partito democratico che quindi si è dato un suo programma di lavoro: al centro degli obiettivi il Piano Urbanistico Comunale “all’interno del quale – ha spiegato Mario Salis – c’è lo sviluppo del porto, lo sviluppo agricolo, dello sviluppo delle borgate, della bonifica. Noi abbiamo bisogno di recuperare il tempo perso”.

“Il Partito democratico – ha continuato Salis nel corso della conferenza stampa - garantisce in consiglio comunale la propria presenza e il proprio apporto, ma è necessario definire tempi e modi perché abbiamo urgenza di dare una risposta a chi vive e lavora nelle boniche. Le bonifiche sono state uno dei punti centrali del nostro progetto amministrativo, ma credo che non debba essere il progetto solo del Pd, ma di una città intera”.

Incassato l’appoggio dei Dem, dunque, questa mattina Mario Bruno, che ieri non era presente alla conferenza del partito come invece era stato annunciato, ha ritirato le dimissioni.

“Nuova maggioranza in Consiglio. Lavoro alla Giunta che presenterò domani”. Infatti alle ore 11 nella sala conferenze di Porta Terra il primo cittadino esporrà “motivazioni e prospettive”, così come ha scritto su Facebook.

Conferenza stampa Pd, nella foto il segretario provinciale Cordedda e il segretario cittadino Mario Salis