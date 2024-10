Il Reddito di cittadinanza ideato dal Movimento 5 Stelle, quello che ormai conosciamo, potrebbe avere vita breve. "Dritto e Rovescio" spiega come potrebbe funzionare il sussidio ideato da Giorgia Meloni che già in precedenza e più volte ha dichiarato che "uno Stato giusto fa assistenzialismo verso chi non può lavorare" e ha parlato di "assegno di solidarietà come strumento di welfare". La notizia è stata riportata da TgCom 24.

Molto probabilmente, Il Reddito di cittadinanza, verrà presto sostituito da un nuovo strumento destinato però solo alle categorie impossibilitate a lavorare.

"Si tratta di un intervento fino a 650 euro a famiglia con isee inferiore a 15mila euro – spiega su TgCom 24 Gabriele Fava, avvocato giuslavoratista - le categorie interessate sono quelle famiglie dove c'è una persona al di sopra dei 60 anni, quelle con minorenni a carico o con disabile a carico".

Dunque chi non rientra in queste categorie, considerate fragili e può lavorare, rischia di perdere il Reddito di Cittadinanza.