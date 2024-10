Piero Comandini, il nuovo presidente del Consiglio regionale, è stato eletto con 42 preferenze e dunque con una parte dei voti dell’opposizione. Tra questi c’è il gruppo del Psd’Az.

L’ex assessore sardista Gianni Chessa ha ammesso di essersi espresso per Comandini, nella terza votazione, assieme ai colleghi del proprio gruppo. “Piero Comandini rappresenterà, in questi cinque anni, un garante e abbiamo voluto votarlo in maniera trasparente” ha dichiarato Chessa, che si è detto “onorato di aver servito la Sardegna” nei precedenti cinque anni da assessore.