Il premier Giorgia Meloni assicura di essere pronta a tutto “per fare quel che è giusto” per l'Italia, anche a costo di pagare "in termini elettorali" alcune scelte come la stretta sul Reddito di cittadinanza.

E. davanti alla platea di Confindustria, rilancia un cardine della visione del suo Governo: "Non disturbare chi produce". Cgil e Uil sono pronte alla mobilitazione.

Stamani la premier riceverà il leadet del Terzo Polo Calenda, con la sua contromanovra. Poi, nel pomeriggio, un confronto coi capigruppo di maggioranza.