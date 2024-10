I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno inviato oggi una lettera al Presidente della Regione Solinas per sollecitare la riapertura delle corse ippiche in Sardegna.

"Dopo aver rammentato che l’indotto del settore ippico in Sardegna dà sostentamento ad oltre 5 mila famiglie", i consiglieri del PD hanno messo in evidenza "come l’attività ippica per il suo svolgimento risponda appieno ai requisiti per la ripresa contenuti nel DPCM della cosiddetta Fase2".

Per questo motivo, i consiglieri hanno formulato la richiesta che il settore dell’ippica, che in Sardegna conta moltissimi estimatori, possa riavviare anche se a porte chiuse la propria attività sin dal 18 maggio prossimo.

" si tratta infatti solo di dare ossigeno ad una attività ormai al collasso, ma anche di difendere un settore che fa parte dei tratti identitari del popolo sardo e per il quale i sardi sono conosciuti ed apprezzati a livello nazionale, vedi Palio di Siena, e internazionale".