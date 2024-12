“Ho annunciato ai sindacati che venerdì mattina sarò con loro ai cancelli del sito di Portovesme. Noi non molliamo. Mai”. Così il ministro del Made in Italy Adolfo Urso risponde all'appello dei lavoratori di Portovesme, rimasti a casa dopo che la società del gruppo multinazionale Glencore, leader del commercio delle materie prime, dopo la produzione di piombo ha fermato anche la produzione di zinco in anticipo rispetto alla data prevista del 31 dicembre.

“Ho comunicato al presidente della Regione che ritengo doveroso far sentire la presenza e l'impegno delle Istituzioni a chi teme di perdere il proprio lavoro. Noi ci saremo, insieme, venerdì mattina a Portovesme”, ha aggiunto poi Urso in un altro post.

Venerdì mattina “all'incontro con i sindacati e con i lavoratori di Portovesme” oltre al presidente della Regione Alessandra Todde e al ministro del made in Italy Adolfo Urso, sarà presente anche la ministra del Lavoro Elvira Calderone. Lo rende noto sempre il ministro Urso. “La nostra priorità è il lavoro”, ha ribadito Urso.