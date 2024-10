“I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, Neanche in Europa. Per questo dobbiamo insistere con la forza della prudenza”. Lo ha scritto il ministro Roberto Speranza su Facebook.

I dati (Adnkronos). In Spagna sono stati registrati 1153 nuovi casi di Covid. Mai, negli ultimi 3 mesi, erano stati segnalati tanti casi nell'arco di 24 ore. Altre 5 le vittime. I nuovi contagi, 248 in più rispetto al giorno precedente, sono stati localizzati soprattutto in Aragona (424), Catalogna (211) e nell'area di Madrid (199). In parallelo, aumentano i ricoveri in ospedale: 427 nell'ultima settimana.

Impennata di casi anche in Francia che registra 1392 nuovi contagi, il bilancio più alto in oltre un mese. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie francesi, nelle ultime 24 ore si sono avuti 15 decessi. L'aumento dei casi ha fatto salire l'indice Rt a 1,3. Nel Paese si sono registrati nelle ultime 24 ore 22 nuovi focolai.

Negli Usa i decessi sono oltre 150mila (150.713). Attualmente, il conteggio delle vittime è in aumento in 24 stati e a Porto Rico. La soglia dei 50mila morti era stata superata il 27 aprile, mentre quella dei 100mila decessi è stata superata il 27 maggio.

In Brasile sono oltre 90mila, per la precisione 90.134, le persone che avevano contratto il coronavirus e sono decedute dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo ha reso noto il ministero della Sanità brasiliano, comunicando altri 1.595 morti nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano inoltre 69.074 casi di Covid-19 in più, per un totale di oltre 2,5 milioni di infezioni.

In India si registra un nuovo record di contagi, con 52.123 casi registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, precisando che sono 1.583.792 le infezioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria. La stessa fonte ha annunciato altri 775 decessi legati alla pandemia di Covid-19, per un totale di 34.968. Ieri il ministero della Sanità indiano aveva annunciato 768 morti e 48.513 nuovi contagi. I casi 'attivi' nel Paese sono oltre 528mila.