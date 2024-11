Raffaele Fitto ha annunciato oggi le sue dimissioni da diverse cariche ministeriali, tra cui quella di ministro degli Affari europei, del Pnrr, della Coesione e del Sud. Fitto ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante i due anni trascorsi da quando ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella. Fitto si prepara ora a partire per Bruxelles dove assumerà il ruolo di vicepresidente della commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen.

Nel suo post sui social, ha ringraziato Giorgia Meloni per la fiducia e il sostegno ricevuti, sottolineando l'importante contributo di colleghi di governo, parlamentari, presidenti delle Regioni, sindaci, presidenti delle Province e rappresentanti del mondo produttivo e sociale. Ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale ai suoi collaboratori, riconoscendoli come protagonisti fondamentali di un periodo che resterà indelebile nella sua memoria.

Giovedì scorso aveva presenziato insieme alla premier Meloni al Palazzo Regio di Cagliari, sede della Prefettura, in occasione della firma per l'accordo per la programmazione del fondo di Sviluppo e coesione da oltre tre miliardi siglato insieme alla governatrice Alessandra Todde.

Proprio Todde, a margine dell'incontro, ha speso belle parole per l'ormai ex ministro: "Sono contenta di averlo come vicepresidente della Commissione Europea - ha detto - perché lui ha fatto un lavoro importante anche relativo alle isole. Credo che avremo un interlocutore attento".