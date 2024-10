"Stiamo lavorando a un nuovo decreto, che limiti ancora l'impatto dell'aumento del costo dell'energia sulla nostra economia; decreto che vareremo la settimana prossima".

Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo al forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio.

Per il ministro, in ogni caso, "il punto più importante" in questo processo, è "cercare di riportare i prezzi di gas ed energia a livelli sostenibili".