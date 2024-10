Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il presidente della Regione Christian Solinas si sono incontrati questa mattina a Villa Devoto. Nel corso della visita del ministro a Cagliari si è parlato dei rapporti tra Stato e regioni speciali, di insularità e trasporti, dell'attuazione della recente intesa che ha ridotto gli accantonamenti a carico della Sardegna, e ha portato allo stanziamento di circa 2 miliardi, spalmati fra il 2020 e il 2033, per le infrastrutture nell'Isola.

“Anche con l’autonomia differenziata delle regioni del Nord - ha dichiarato Boccia dopo l'incontro - non verrà meno la specialità della Sardegna e delle altre regioni autonome. Nel progetto di attuazione dell’autonomia differenziata è previsto un intervento automatico dello Stato di riequilibrio infrastrutturale per tutte le regioni, o le aree, in ritardo di sviluppo”.

Per quanto riguarda l'insularita_ "Tutti d’accordo col principio, ma cambiare la Costituzione richiede tempi lunghi e di per sé non cambia le cose d’incanto. Bisogna dare gambe all’insularità con progetti concreti, come un grande piano per le ferrovie della Sardegna”. In tal proposito il governatore Solinas ha riaffermato l’esigenza di avere l’alta velocità sui binari dell'Isola. Il ministro incontrerà anche la Giunta regionale. Alle 13.45 l'esponente del governo giallo-rosso sarà in Consiglio regionale per confrontarsi con i gruppi dell'opposizione.