I video e le immagini della festa del 50esimo compleanno di Matteo Salvini sono diventati virali e oggetto di polemica. Come ha scritto Tg Com 24, a essere maggiormente “incriminato” è il video del karaoke in cui si vedono Giorgia Meloni e Matteo Salvini abbracciarsi e cantare assieme "La canzone di Marinella" di Fabrizio De Andrè, diventando un vero e proprio caso politico e provocando le reazioni indignate delle opposizioni.

“ Il tempo per incontrare i familiari delle vittime del naufragio di Cutro no, ma per festeggiare sì” hanno detto le diverse parti.

"Non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, ma hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla festa di Salvini - twitta Simona Malpezzi - Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza". La dem Chiara Gribaudo, dal corteo di Cutro, ha detto: "Qui non c'è nessun karaoke, nessuna voglia di festeggiare. Solo dolore, rabbia ma anche la convinzione che un Paese migliore e solidale esiste".

Anche la scelta della canzone è stata criticata, in quanto richiama la tragedia calabra.