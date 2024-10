Dal primo gennaio 2020 nel palazzo del Consiglio regionale non sarà più possibile usare materiali monouso in plastica non biodegradabile.

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha, infatti, firmato il decreto per impedire che dal prossimo anno si utilizzino nei locali del Palazzo materiali che creino danno all’ambiente.

“Sono convinto – queste le sue parole – che questa proposta sarà accolta favorevolmente dai consiglieri, dai dipendenti, dai collaboratori e da tutti coloro che frequentano i nostri uffici. Credo sia un segnale importante che proprio dal Consiglio regionale della Sardegna parta un’iniziativa che, auspico, possa allargarsi a tutti gli uffici sul territorio regionale”.

Il Consiglio regionale si era già espresso sulla questione “Plastic free” lo scorso 12 settembre quando l’Assemblea ha dato il via libera, all’unanimità, a un ordine del giorno sull’argomento a seguito del dibattito su una mozione presentata dalla consigliera regionale dei Progressisti Maria Laura Orrù. Il gruppo dei Riformatori ha presentato una proposta di legge per ridurre l'impatto dei prodotti di plastica sull'ambiente.