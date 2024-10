"Per colore che non lo sapessero io sono il compagno di Giorgia Meloni, la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita. Spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Professore mi auguro che i suoi figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi".

Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, ha difeso la leader di Fratelli d'Italia in diretta tv a Tgcom24.

GLI INSULTI Qualche giorno fa, lo storico e docente all’Università di Siena Giovanni Gozzini, nel corso della puntata “Bene bene Male male” dell’emittente Controradio, aveva insultato Giorgia Meloni: “Vacca, scrofa, rana dalla bocca larga”.

LE SCUSE “Per il fatto di aver usato delle parole sbagliate durante la trasmissione sono a porgere le mie scuse a tutti quanti, a Giorgia Meloni per prima e a tutte le persone che si sono sentite offese. Presento le mie scuse per il linguaggio usato durante la trasmissione. Non è mio costume, né come ospite storico della trasmissione di Controradio né in altra sede promuovere un linguaggio che non sia più che rispettoso nei confronti di tutti”, ha scritto in una nota Gozzini.