Il Circolo tematico del PD Copernico ha annunciato il ritorno delle sue attività per il nuovo anno con un evento pubblico intitolato “Salute Bene Comune”, fissato per venerdì 7 febbraio 2025, alle 17:45, presso il Lazzaretto di Cagliari.

Questo incontro rappresenta un'importante opportunità di discussione sul tema della salute come diritto universale e risorsa fondamentale per il benessere della collettività. Durante l'evento saranno affrontate le principali problematiche del sistema sanitario locale e saranno presentate soluzioni per migliorarne l'accesso e la qualità dei servizi.

Saranno presenti esperti del settore sanitario, rappresentanti istituzionali e associazioni attive sul territorio, che offriranno spunti di riflessione e proposte concrete. Inoltre, verrà presentato il Libro Azzurro, un documento analitico che fornisce una panoramica sulle sfide attuali e le possibili soluzioni per rendere il sistema sanitario pubblico più efficiente e accessibile. Tra i relatori previsti ci saranno Silvia Erriu, Viviana Forte, Luigi Minerba, Rita Polo, Massimo Dadea, Ivana Dettori, Emilio Montaldo, Alessandro Pilurzu e il moderatore Davide Carta. Il Circolo Copernico, fondato nel 2012, è un punto di riferimento per il dibattito su questioni urbane, diritti e partecipazione. Questo evento segna l'inizio di un nuovo anno di impegno e dialogo aperto con cittadini, associazioni e istituzioni, invitando chiunque desideri contribuire a una riflessione condivisa su un argomento cruciale per la comunità.