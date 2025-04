Il Circolo Copernico, circolo tematico del Partito Democratico, dà il via a una serie di incontri pubblici chiamata "Dialoghi Copernicani", pensati – come viene sottolineato dagli organizzatori - per approfondire tematiche fondamentali per la comunità, promuovendo il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini.

L'appuntamento inaugurale si terrà venerdì 11 aprile alle 18, nel suggestivo giardino della Fondazione Berlinguer, in via Emilia 39. Il primo incontro avrà come titolo "Comunicazione e istituzioni ai tempi dei social". La caporedattrice di "Sardegna Che cambia", Lisa Ferreli, dialogherà con Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, professore di Scienza politica e autore del libro "Sindaci nei social media", sul ruolo cruciale dei social media nella comunicazione istituzionale e politica personalizzata.

Il secondo dialogo, che si terrà in data da definire, sarà intitolato "Referendum, partecipazione politica e rappresentanza generazionale". Questo incontro vedrà protagonisti Chiara Cocco, giovane attivista e presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari, e Davide Carta, dirigente del Partito Democratico, Consigliere Comunale.

Infine, il terzo dialogo, dal titolo "Cagliari dalla sua storia a un futuro sostenibile", ospiterà gli interventi di Luciano Marrocu, docente di Storia contemporanea all'Università di Cagliari, storico e autore di numerosi libri e saggi, e Ginevra Balletto, urbanista e docente di progettazione urbanistica sostenibile all’università di Cagliari, che discuteranno le prospettive future della città di Cagliari.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi incontri, per far sentire la propria voce e contribuire al dibattito su temi di rilevanza sociale e politica. Gli eventi sono aperti a tutti e rappresentano un’occasione unica per confrontarsi e condividere idee” sottolineano dal Circolo Copernico.