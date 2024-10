Massimo Mulas è il nuovo sindaco di Porto Torres. Il candidato del centrosinistra ha vinto il ballottaggio contro Alessandro Pantaleo (centrodestra).

Mulas, 49 anni, ex consigliere regionale, ha totalizzato un distacco di oltre cinque punti percentuali con il 52,96% delle preferenze contro il 47,04% del rivale. I voti sono 4.577 per Mulas e 4.065 per Pantaleo.

L'affluenza degli elettori turritani al secondo turno è stata del 46.45 per cento (8.781 votanti su 18.903 aventi diritto).