Il centrodestra punta a schierare i tre leader di FdI, FI e Lega a Cagliari per sostenere la candidatura di Paolo Truzzu a governatore della Regione Sardegna.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, infatti, sono attesi per un evento elettorale a Cagliari, salvo imprevisti, il 21 febbraio, 4 giorni prima dell'appuntamento elettorale che vedrà i sardi chiamati alle urne.

Sarà il Padiglione E della Fiera di Cagliari ad ospitare l'evento di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu.

In Sardegna per le regionali si vota domenica 25 febbraio (giornata unica). Sono quattro i candidati a governatore: oltre a Truzzu, Lucia Chessa con la lista Sardigna R-esiste, Renato Soru per la Coalizione sarda e Alessandra Todde per il campo largo di centrosinistra con Pd e 5 stelle.