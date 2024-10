Una “nuova stagione”, come l'ha definita Aldo Salaris, sta per iniziare per i Riformatori Sardi che ieri, lunedì 11 marzo, si sono riuniti a Sardara per porre le basi del rinnovo dei vertici di partito.

Un’occasione di incontro, come ha affermato il segretario uscente, anche per festeggiare il successo delle scorse elezioni regionali, in cui il partito è risultato essere il secondo più votato della coalizione, con il 7,2%.

“È stata una giornata che non dimenticherò – ha detto Salaris - Tutti insieme per una grande riunione di partito e per festeggiare il successo delle scorse elezioni regionali in cui abbiamo raggiunto un risultato straordinario, quello di essere il secondo partito più votato della coalizione con il 7,2%!”

“Sono trascorsi 5 anni da quando sono stato acclamato segretario dei Riformatori Sardi. – ha detto ancora il segretario uscente - È stato un onore, ma anche un lavoro immenso che mi ha portato sui territori e per cui ringrazio tutti i coordinatori provinciali e cittadini con i quali, insieme, abbiamo costruito una grande squadra che ci ha portato ad essere un punto di riferimento per la Regione Sardegna”.

“Ora – ha annunciato - con lo spirito aperto e partecipativo che caratterizza da sempre il partito, ci prepariamo a inaugurare una nuova stagione. Siamo al passaggio di testimone, momento in cui saranno interpellati gli esponenti storici insieme ai tanti giovani che si sono avvicinati al progetto politico con l'obiettivo di segnare la rotta per i prossimi anni, riaffermando i valori del progetto dei Riformatori e cogliendo le sfide future di un partito sempre più radicato sul territorio ed espressione delle comunità locali”, ha concluso Aldo Salaris.