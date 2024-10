“Il coordinamento provinciale di Sassari dei Riformatori Sardi, facendo propria la posizione emersa dai coordinamenti cittadini di Sassari, Alghero e Olmedo, direttamente interessati, non può che esprimere il proprio sostegno a quanto già espresso dall’assessore ai Lavori pubblici della Regione Roberto Frongia sull’annosa incompiuta della Sassari-Alghero”.

A dirilo, in un comunicato stampa, sono i Riformatori sardi di Sassari che sottolineano il fatto che “Non ci possono essere mezze misure, l’arteria deve essere realizzata a quattro corsie; si tratterebbe del giusto e coerente, anche progettualmente, completamento di un’opera già avviata e non di una nuova e diversa realizzazione. Inutile raccontare come siamo di fronte ad una arteria importante per il territorio, che col suo perfezionamento garantirebbe percorrenze adeguate e più sicure. Non si può, oggi, ipotizzare, rispetto ad un progetto di valenza superiore, un declassamento dello stesso adottando improvvisamente e per il segmento restante la soluzione delle due corsie.»

«I Riformatori sardi ritengono che il riscatto del Nord Ovest della Sardegna riparta dal rispetto degli antichi impegni riconoscendo a tutta l’area il diritto ad essere dotata delle necessarie infrastrutture così da favorirne lo sviluppo e la interazione fra comunità – concludono -. L’appello è, dunque, al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli affinché le richieste della Regione, espresse attraverso l’assessore Frongia, trovino opportuno accoglimento.»

“Grande soddisfazione targata Riformatori per la nomina di Pietrino Fois alla guida dell'ente Provincia di Sassari e Gallura, persona dal giusto curriculum piu volte Assessore regionale Presidente di commissione e coordinatore regionale uscente del partito, quel mix perfetto tra amministrazione e politica che riporterà l'ente provincia a fianco alle istanze dei territori e degli amministratori locali da tempo troppo lontana: Se provincia deve essere Buon lavoro al commissario Fois”. Queste le parole del consigliere regionale dei riformatori sardi del collegio di Sassari Aldo Salaris (vice capogruppo dei Riformatori in consiglio regionale e segretario IV commissione: ambiente, lavori pubblici, trasporti e urbanistica).