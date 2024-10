Il governo Conte bis ha preso il via. Alle 10 il premier incaricato Giuseppe conte ha giurato al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo con questa squadra le nostri migliori energie, competenze, passione a rendere l’Italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini da Nord a Sud”, aveva detto ieri al Colle il presidente del Consiglio, dopo aver letto la lista dei ministri del nuovo esecutivo giallo-rosso. Il nuovo esecutivo lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato.

Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale alle 9.53 di questa mattina. Il presidente del consiglio incaricato ha fatto il suo ingresso nel Salone delle Feste con i ministri del Conte bis per la cerimonia del giuramento. Il premier ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservane lealmente la Costituzione e le leggi, e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione”. Poi è toccato ai ministri, a partire da quello per i Rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà.

“Il governo Conte bis è un bene per l'Europa - ha detto il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans -. Penso sia positivo che abbiamo un governo in Italia che è chiaramente impegnato su linee pro europee, per trovare soluzioni comuni con il resto dell'Ue. Non vedo l'ora, davvero, di lavorare con il nuovo governo”. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni (Pd) come candidato alla Commissione europea. La comunicazione è avvenuta nella serata di ieri.