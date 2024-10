“Il turismo costituisce una delle più importanti voci dell’economia della Sardegna, su cui sia le Amministrazioni locali che gli operatori del settore stanno sempre più investendo cospicue risorse. I dati ufficiali rilevano come negli ultimi decenni nell’Isola si sia registrata una forte inversione di rotta da un turismo più stanziale, concentrato prevalentemente nel periodo estivo, ammassato lungo la fascia costiera e di tipo quasi esclusivamente balneare, verso un turismo di tipo attivo, rilevante anche nei mesi di spalla, esteso alle zone interne dell’Isola. Tali trasformazioni intervenute a favore del turismo attivo e, in particolare, di quello montano, rendono ormai improcrastinabile la definizione e l’istituzione di nuove figure professionali per l’accompagnamento, dotate di specifiche competenze”.

Sono queste le parole pronunciate daSalvatore Corrias, Consigliere regionale del Partito Democratico, che ha deciso di presentare una proposta di legge volta a istituire una nuova figura professionale, la guida montana – maestro di arrampicata.

“La Proposta di Legge di cui sono primo firmatario – sottolinea Corrias – mira a riconoscere e regolamentare l'attività professionale della Guida montana – Maestro di arrampicata, integrando quanto già sancito dall’art. 2 della Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 la quale prevede il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, ormai non più adeguata alle nuove forme di turismo che si sono via via sviluppate negli anni in Sardegna. La particolare conformazione geomorfologica della Sardegna, caratterizzato da luoghi impervi, ampie pareti rocciose, falesie costiere, canyon, vaste aree montuose richiede apposite e qualificate figure professionali in grado di fornire in sicurezza servizi di accompagnamento e di insegnamento”.

“Si ritiene che i tempi – queste ancora le sue parole – siano ormai maturi per procedere alla definizione e regolamentazione di un nuovo profilo professionale per l’accompagnamento in ambiente montano, da attuarsi, nell’attesa che venga completato l’indispensabile iter modificativo della legge quadro nazionale attraverso un’esperienza pilota in sinergia tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Collegio Nazionale delle Guide Alpine, creando una figura intermedia per l’accompagnamento turistico in zone montane ed impervie, con l’utilizzo in sicurezza di tecniche e materiali cd. alpinistici, ma escludendo chiaramente ambiti territoriali quali l’alta quota, la neve ed il ghiaccio, riconducibili a contesti tipicamente alpini”.

“Con l’approvazione della nuova proposta di legge – conclude Corrias – verrebbero a crearsi importanti opportunità lavorative, economiche e turistiche, anche nell’ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici e della promozione e valorizzazione delle zone interne; si interverrebbe, inoltre, in un contesto in cui è necessario attuare tutte le misure possibili, anche in termini di professionalizzazione degli operatori del settore, per la salvaguardia della salute, della tutela e dell’incolumità dei turisti e dei visitatori, i quali devono potersi avvalere di professionisti adeguatamente preparati ed organizzati per operare in ambiti impervi e non agevoli, prestando anche attività di primo soccorso; infine, si agirebbe per superare l’attuale situazione derivante dall’esercizio non sempre lineare e spesso abusivo della professione di Guida Alpina”.