Con il 53,78% Paola Casula è stata confermata sindaca di Guasila (Sud Sardegna) per il terzo mandato, con una differenza di voti, rispetto al suo avversario, Giantonio Orrù, di 115 preferenze. La consigliere regionale di “Sinistra futura” ha ottenuto 819 voti, mentre il candidato di “Uniti per Guasila” 704.

“Sono contenta, felice, ma soprattutto onorata perché per la terza volta Guasila ci ha dato fiducia e siamo entrati nella storia”, il commento a caldo di Paola Casula. “Non era così facile e quindi doppiamente ringraziamo tutti i cittadini e le cittadine per aver creduto ancora una volta in noi. Ha vinto la forza del gruppo”, ha sottolineato la neo eletta con la lista “Guasila per tutti/e”.

Il ringraziamento “a tutti i candidati e le candidate che insieme a me hanno permesso questo di ottenere questo traguardo. Noi ci impegneremo, Guasila ha scelto la continuità e noi ci impegneremo a portare avanti i progetti avviati, per restituirli appieno nella piena fruibilità di tutti i guasilesi. Grazie davvero di cuore, vi garantiamo che non vi pentirete di questa scelta”, ha detto infine la sindaca.