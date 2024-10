Il sindaco uscente nello Cappai è stato confermato alla guida del Comune di Guamaggiore.

Il raggiungimento del quorum è stato un momento importante per i candidati dell'unica lista in corsa "Guamaggiore nel cuore" e per l'intero paese che eviterà il commissariamento.

La notizia è arrivata con il raggiungimento dei 404 elettori, il 50% più uno del totale.